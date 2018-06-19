На Украине объяснили низкие зарплаты населения ошибочными данными

Украинский министр социальной политики Андрей Рева объяснил низкие зарплаты жителей Украины ошибочной статистикой.

По его мнению, статистика, согласно которой у украинцев самая низкая заработная плата в Европе, чуть менее половины которой уходит на коммунальные услуги, не учитывает теневые доходы.

Рева отметил, что 40 процентов экономики Украины находится в тени. По его словам, если бы реальные доходы были учтены, то статистические данные были бы другие.

При этом министр уверен, что за высокий показатель теневой экономики ответственны украинские власти. Рева отметил, граждане работают в имеющемся правовом поле, которое позволяет «жить в условиях тени».