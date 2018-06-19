ООН призывает США дать Пуэрто-Рико право на самоопределение

Комитет Генассамблеи ООН по деколонизации принял резолюцию, поддерживают право Пуэрто-Рико на самоопределение и независимость от США.

Документ был подготовлен Кубой, его соавторами стали Россия, Венесуэла, Боливия, Никарагуа, Эквадор и Сирия. Резолюцию выносят на рассмотрение комитета с 1972 года.

В принятом тексте документ вновь призывает Вашингтон признать свою ответственность за ускорение процесса, который позволит народу Пуэрто-Рико в полном объеме реализовать свое право на самоопределение, а также завершить процесс возвращения пуэрториканцам всех оккупированных США территорий, в частности объектов на островах Вьекес и Сейба.

Авторы документа ссылаются на декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народом. В резолюции пуэрториканцев называют латиноамериканской и карибской нацией с выраженной национальной самобытностью, а также напоминают, что в текущем году исполняется 120 лет со дня интервенции США на остров.

В 2017 году жители Пуэрто-Рико на очередном референдуме проголосовали за вхождение в состав США. Минюст США не поддержал голосование.

В резолюции отмечается, что на референдуме 2012 года большинство высказалось против сохранения текущей политической подчиненности. Подчеркивается, что это мешает Пуэрто-Рико самостоятельно принимать решения относительно гуманитарного кризиса, возникшего в результате ураганов «Ирма» и «Мария».