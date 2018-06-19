Мы в соц.сетях:
Вулкан на Курильских островах выбросил столб пепла высотой 2,5 километра

Вулкан на Курильских островах выбросил столб пепла высотой 2,5 километра

 Под Красноярском горит жилая пятиэтажка, есть пострадавший

Под Красноярском горит жилая пятиэтажка, есть пострадавший
На Украине объяснили низкие зарплаты населения ошибочными данными

На Украине объяснили низкие зарплаты населения ошибочными данными

 Порошенко начал проверку законности снятия Януковича с поста президента

Порошенко начал проверку законности снятия Януковича с поста президента
Число жертв стрельбы в Швеции увеличилось до двух человек

Число жертв стрельбы в Швеции увеличилось до двух человек

 Пентагон ответил на заявления о приостановке совместных учений с Сеулом

Пентагон ответил на заявления о приостановке совместных учений с Сеулом
Вулкан на Курильских островах выбросил столб пепла высотой 2,5 километра

Вулкан на Курильских островах выбросил столб пепла высотой 2,5 километра

 Под Красноярском горит жилая пятиэтажка, есть пострадавший

Под Красноярском горит жилая пятиэтажка, есть пострадавший
На Украине объяснили низкие зарплаты населения ошибочными данными

На Украине объяснили низкие зарплаты населения ошибочными данными

 Порошенко начал проверку законности снятия Януковича с поста президента

Порошенко начал проверку законности снятия Януковича с поста президента
Число жертв стрельбы в Швеции увеличилось до двух человек

Число жертв стрельбы в Швеции увеличилось до двух человек

 Пентагон ответил на заявления о приостановке совместных учений с Сеулом

Пентагон ответил на заявления о приостановке совместных учений с Сеулом
2:38   19 Июня 2018
Весь мир
42

ООН призывает США дать Пуэрто-Рико право на самоопределение

ООН призывает США дать Пуэрто-Рико право на самоопределение

Комитет Генассамблеи ООН по деколонизации принял резолюцию, поддерживают право Пуэрто-Рико на самоопределение и независимость от США.

Документ был подготовлен Кубой, его соавторами стали Россия, Венесуэла, Боливия, Никарагуа, Эквадор и Сирия. Резолюцию выносят на рассмотрение комитета с 1972 года.

В принятом тексте документ вновь призывает Вашингтон признать свою ответственность за ускорение процесса, который позволит народу Пуэрто-Рико в полном объеме реализовать свое право на самоопределение, а также завершить процесс возвращения пуэрториканцам всех оккупированных США территорий, в частности объектов на островах Вьекес и Сейба.

Авторы документа ссылаются на декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народом. В резолюции пуэрториканцев называют латиноамериканской и карибской нацией с выраженной национальной самобытностью, а также напоминают, что в текущем году исполняется 120 лет со дня интервенции США на остров.

В 2017 году жители Пуэрто-Рико на очередном референдуме проголосовали за вхождение в состав США. Минюст США не поддержал голосование.

В резолюции отмечается, что на референдуме 2012 года большинство высказалось против сохранения текущей политической подчиненности. Подчеркивается, что это мешает Пуэрто-Рико самостоятельно принимать решения относительно гуманитарного кризиса, возникшего в результате ураганов «Ирма» и «Мария».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #оон #пуэрто-рико
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме Ближнее зарубежье
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме
Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью» и признал, что без него Киеву будет проще.
16:48   18 Июня 2018
179
Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год Общество

Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

16:40   18 Июня 2018
190
Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах Весь мир

Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах

15:33   18 Июня 2018
115
Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка Россия

Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка

14:03   18 Июня 2018
92
Самое читаемое
Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

 СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

 Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — итсочник

Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — итсочник

 Желтый уровень опасности объявили в Москве

Желтый уровень опасности объявили в Москве