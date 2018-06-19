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2:35   19 Июня 2018
Весь мир
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СМИ: Барак Обама может вернуться в политику к следующим президентским выборам

СМИ: Барак Обама может вернуться в политику к следующим президентским выборам

Экс-президент США Барак Обама может вновь вступить кандидатом на пост главы Белого дома от Демократической партии на ближайших президентских выборах в 2020 году.

Об этом в понедельник сообщает журнал Vanity fair, отмечая, что положение Соединенных Штатов Америки на международной арене и подписанные действующим президентом страны Дональдом Трампом законы шокируют членов Демократической партии. Сложившаяся ситуация привела к тому, что демократы, уставшие от бесконтрольных действий республиканцев во власти, обратились к бывшему президенту Бараку Обаме.

Также издание отмечает, что на протяжении последних месяцев Обама уже провел с высокопоставленными членами Демпартии США несколько встреч, на которых речь шла о планах по участию в ближайших выборах. При этом отмечается, что члены партии не видят других достойных кандидатов на пост президента страны в своих рядах.

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Автор: Александр Люблинский
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