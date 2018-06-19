Госдеп сообщил подробности переговоров Лаврова и Помпео по Сирии

Американский госсекретарь Майк Помпео в рамках телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подтвердил обязательства Вашингтона по сохранению режима перемирия на юго-западе Сирии

Сирийские районы Дераа, Эль-Кунейтра и Сувейда примыкают к границам Израиля и Иордании, которые входят в созданную по договоренности РФ, США и Иордании юго-западную зону деэскалации.

В заявлении по итогам данных телефонных переговоров Госдеп сообщает, что Помпео подтвердил приверженность США соглашению по сохранению режима перемирия, которое одобрили американский лидер Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин год назад.

Госсекретарь отметил, что для России и Сирии важно также придерживаться договоренностей.