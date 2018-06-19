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Вулкан на Курильских островах выбросил столб пепла высотой 2,5 километра

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Вулкан на Курильских островах выбросил столб пепла высотой 2,5 километра

Вулкан на Курильских островах выбросил столб пепла высотой 2,5 километра

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2:11   19 Июня 2018
Россия
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Вулкан на Курильских островах выбросил столб пепла высотой 2,5 километра

Вулкан на Курильских островах выбросил столб пепла высотой 2,5 километра

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщает, что на острове Парамашир Курильской гряды вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту в 2,5 километра над уровнем моря.

«Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении от исполина», - говорится в сообщении вулканологов.

При этом отмечается, что пепловые выбросы вулкана могут сказаться на полетах самолетов и на работе аэропорта в городе Северо-Курильск.

Вулкан Эбеко, который находиться всего в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска, проявляет активность с осени 2016 года. При этом ученые не высказывают тревоги по поводу периодических выбросов пепла, считая это нормальным процессом.

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Автор: Александр Люблинский
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