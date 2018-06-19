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2:01   19 Июня 2018
Весь мир
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Захарова: Запад окружает Россию со всех сторон

Захарова: Запад окружает Россию со всех сторон

После завершения холодной войны Россия открылась Западу, но ее обманули. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью финской газете Hufvudstadsbladet.

Дипломат отметила, что Россия открылась для западных стран по своей воле. По словам Захаровой, Горбачев хотел покончить с гонкой вооружений и положить конец «холодной войне», но в ответ на открытость страны Запад «окружил ее колючей проволокой».

Она добавила, что Москве не нужны конфликты с западными странами. По ее словам, России интересно лишь развитие культурных и торговых связей, а также избавление от визовых ограничений.

Захарова отметила, что Москву постоянно отвергают. В качестве примера она рассказала ситуацию, когда Швеция обвиняет Россию в отправке подлодок к ее берегам, однако через некоторое время выясняется, что «подлодками» оказывалось нечто другое.

Дипломат также рассказала финскому изданию, что РФ теперь показывает другим странам, чтобы они даже не думали снова нападать. По ее словам, за последние двадцать лет Россию пытаются окружить со всех сторон, размещая вооружение возле ее границ.

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Автор: Олег Королев
#россия #захарова #запад
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