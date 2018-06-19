В шведском Мальме скончался молодой человек, пострадавший при стрельбе

​​​​​​​Один из пяти пострадавших при стрельбе в шведском городе Мальме в понедельник вечером, умер в ночь на вторник.

Об этом со ссылкой на полицию города сообщают местные СМИ. Отмечается, что 18-летний молодой человек умер от огнестрельного ранения в больнице, где врачи боролись за его жизнь.

Напомним: ранее сообщалось, что стрельба в центре Мальме произошла в понедельник вечером. Очевидцы сообщают о 15-20 выстрелах. Пострадали пятеро человек из группы молодежи, находившейся рядом с кафе.

Спустя некоторое время полиция заявила, что инцидент со стрельбой никак не связан с терроризмом. При этом подробностей о произошедшем не приводится. Также пока полиция не сообщала о поимке стрелка.