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1:58   19 Июня 2018
Весь мир
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В шведском Мальме скончался молодой человек, пострадавший при стрельбе

В шведском Мальме скончался молодой человек, пострадавший при стрельбе

​​​​​​Один из пяти пострадавших при стрельбе в шведском городе Мальме в понедельник вечером, умер в ночь на вторник.

Об этом со ссылкой на полицию города сообщают местные СМИ. Отмечается, что 18-летний молодой человек умер от огнестрельного ранения в больнице, где врачи боролись за его жизнь.

Напомним: ранее сообщалось, что стрельба в центре Мальме произошла в понедельник вечером. Очевидцы сообщают о 15-20 выстрелах. Пострадали пятеро человек из группы молодежи, находившейся рядом с кафе.

Спустя некоторое время полиция заявила, что инцидент со стрельбой никак не связан с терроризмом. При этом подробностей о произошедшем не приводится. Также пока полиция не сообщала о поимке стрелка.

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Автор: Александр Люблинский
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