Постпред России заявил о продолжении работы йеменского порта Ходейда

Йеменский порт Ходейда продолжит функционирование, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Соответствующее заявление дипломат сделал после закрытых консультаций Совбеза ООН по Йемену.

Россия в июне председательствует в СБ ООН. Совету доложили спецпредставитель генсека ООН Мартин Гриффитс и замгенсека по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

На минувшей неделе в СБ заявили о рисках ухудшения гуманитарной ситуации в Йемене после того, как возглавляемая ОАЭ и Саудовской Аравией коалиция заблокировала порты Ходейда и Салиф.

Операция коалиции «Золотая победа» по «изгнанию» хуситов из стратегически важной Ходейды началась вопреки предупреждением ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта.

Полянский подчеркнул, что для России важно, чтобы порт продолжал использоваться для доставки гуманитарной помощи на север страны.