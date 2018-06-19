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1:47   19 Июня 2018
Весь мир
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Постпред России заявил о продолжении работы йеменского порта Ходейда

Постпред России заявил о продолжении работы йеменского порта Ходейда

Йеменский порт Ходейда продолжит функционирование, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Соответствующее заявление дипломат сделал после закрытых консультаций Совбеза ООН по Йемену.

Россия в июне председательствует в СБ ООН. Совету доложили спецпредставитель генсека ООН Мартин Гриффитс и замгенсека по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

На минувшей неделе в СБ заявили о рисках ухудшения гуманитарной ситуации в Йемене после того, как возглавляемая ОАЭ и Саудовской Аравией коалиция заблокировала порты Ходейда и Салиф.

Операция коалиции «Золотая победа» по «изгнанию» хуситов из стратегически важной Ходейды началась вопреки предупреждением ООН о возможной  гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта.

Полянский подчеркнул, что для России важно, чтобы порт продолжал использоваться для доставки гуманитарной помощи на север страны.

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Автор: Олег Королев
#оон #йемен #ходейда
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