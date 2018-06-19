Жертвами двойного теракта в нигерийском Дамбоа стали 43 человека

Число погибших в результате двух взрывов, прогремевших в городе Дамбоа на северо-востоке Нигерии в ночь на воскресенье, возросло до 43.

Об этом спустя сутки после теракта со ссылкой на данные местных властей сообщает агентство France Presse.

Ранее сообщалось о том, что в результате двойного теракта в Даамбоа в штате Борно погиб 31 местный житель. При этом отмечалось, что взрывы на празднике разговения Ид аль-Фитр, который отмечается по окончании мусульманского поста рамадан, были осуществлены двумя девочками-смертницами.

По данным местных силовиков, помимо 43 погибших, при взрыве тяжело пострадали 12 человек, все они доставлены в столицу штата Борно в госпиталь Майдугури.

Власти считают, что за террористической атакой стоит радикальная группировка «Боко харам», действующая не только в Нигерии, но и в соседних Нигере, Чаде и Камеруне.