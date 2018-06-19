Порошенко начал проверку законности снятия Януковича с поста президента

Глава Украины Петр Порошенко обратился в Конституционный суд для того, чтобы установить законность лишения Виктора Януковича статуса президента.

Соответствующее официальное обращение Порошенко в КС зарегистрировано и размещено на сайте суда.

Порошенко отмечает, что лишение Януковича статуса президента было незаконным, поскольку в ходе данного процесса был нарушен ряд статей конституции страны. Он напомнил, что для лишения президента поста необходимо проводить импичмент, которого не было в 2014 году.

Соответствующие действия Порошенко осудили как в Верховной раде, так и в правительстве. Так, глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко предположил, что Порошенко «примеряет» на себя судьбу Януковича.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот, в ходе которого Верховная рада отстранила от власти Януковича, которому пришлось уехать из страны, опасаясь за свою жизнь. Рада изменила конституцию и назначила проведение новых выборов, на которых впоследствии победил Порошенко.