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 В шведском Мальме скончался молодой человек, пострадавший при стрельбе

В шведском Мальме скончался молодой человек, пострадавший при стрельбе
1:21   19 Июня 2018
Весь мир
68

Рэпер XXXTentacion, в которого стреляли в Майами, скончался, не приходя в сознание

Рэпер XXXTentacion, в которого стреляли в Майами, скончался, не приходя в сознание

Полиция американского штата Майами сообщает, что рэп-исполнитель XXXTentacion, который после совершенного на него нападения находился в коме, умер, не приходя в сознание.

Об этом полиция сообщила на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

Ранее издание TMZ, которое специализируется на жизни звезд, опубликовало видео нападения на рэпера. Также сообщалось, что музыкант стал жертвой вооруженного ограбления – неизвестный злоумышленник несколько раз выстрелил в него из пистолета, после чего похитил из его автомобиля сумку Louis Vuitton, и успешно скрылся с места преступления. Рэпер, получивший несколько огнестрельных ранений, впал в кому.

 

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Автор: Александр Люблинский
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