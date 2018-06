Рэпер XXXTentacion, в которого стреляли в Майами, скончался, не приходя в сознание

Полиция американского штата Майами сообщает, что рэп-исполнитель XXXTentacion, который после совершенного на него нападения находился в коме, умер, не приходя в сознание.

Об этом полиция сообщила на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

Ранее издание TMZ, которое специализируется на жизни звезд, опубликовало видео нападения на рэпера. Также сообщалось, что музыкант стал жертвой вооруженного ограбления – неизвестный злоумышленник несколько раз выстрелил в него из пистолета, после чего похитил из его автомобиля сумку Louis Vuitton, и успешно скрылся с места преступления. Рэпер, получивший несколько огнестрельных ранений, впал в кому.

#BREAKING : XXXTentacion Shot in Miami and Witnesses Say No Pulse https://t.co/xA9ufWbg2A

#BreakingNews The adult male that was taken to the hospital has been pronounced dead.