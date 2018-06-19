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1:01   19 Июня 2018
Весь мир
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США и Южная Корея решили приостановить совместные военные учения

США и Южная Корея решили приостановить совместные военные учения

Подготовка к совместным военным учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Guardian, которые были запланированы на август текущего года, приостановлена.

Об этом со ссылкой на южнокорейское Министерство обороны в ночь на вторник сообщает агентство Ренхап.

«После тесного сотрудничества Южная Корея и США решили приостановить все мероприятия по планированию Ulchi Freedom Guardian, оборонительные учения планировалось провести в августе», - говорится в опубликованном заявлении Минобороны Республики Корея.

Также ведомство отмечает, что Сеул и Вашингтон продолжат консультации по «принятию дополнительных мер». Напомним: исторический саммит США – КНДР на высшем уровне состоялся 12 июня в Сингапуре.

США и Южная Корея решили приостановить совместные военные учения

По окончании переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп рассказал о достигнутой договоренности, подразумевающей, что Вашингтон свернет военные учения с Южной Кореей, а Пхеньян примет меры по ядерному разоружению.

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Автор: Александр Люблинский
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