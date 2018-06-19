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 Совет Европы призывает Киев соблюдать рекомендации по закону об образовании

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0:57   19 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Совет Европы призывает Киев соблюдать рекомендации по закону об образовании

Совет Европы призывает Киев соблюдать рекомендации по закону об образовании

Совет Европы призвал Киев следовать рекомендациям Венецианской комиссии по украинскому закону «Об образовании».

Соответствующее заявление сделал генсек СЕ Турбьерн Ягланд.

По его словам, украинским властям следует приложить усилия для выполнения рекомендаций. В частности, они должны осуществляться Киевом на основе всеобъемлющего и политически нейтрального процесса, также включающего представителей национальных меньшинств.

Янглад подчеркнул, что результат должен соответствовать правовым нормам.

Накануне сообщалось, что власти Украины начали консультации с представителями венгерской общины по закону об образовании.

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Автор: Олег Королев
#украина #совет европы #закон об образовании
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