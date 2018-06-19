Глава СММ ОБСЕ рассказал о росте числа нарушений перемирия в Донбассе

За минувшую неделю число нарушений режима прекращения огня в Донбассе возросло на 70 процентов, сообщил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

В интервью «Коммерсанту» он также отметил, что в регионе увеличилось в четыре раза число вооружений, расположенных с нарушением линий отвода.

При этом Хуг добавил, что ответственность за данные нарушения якобы несут обе стороны.

Глава СММ ОБСЕ подчеркивает, что на текущий момент ситуация в Донбассе является самой напряженной с начала года. По его словам, увеличение числа нарушений перемирия наблюдается с минувшего месяца.

Неделю назад спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил об уменьшении числа погибших и раненых среди мирного населения в результате конфликта.