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0:46   19 Июня 2018
Весь мир
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СМИ: Зону у вулкана Фуэго в Гватемале объявят массовым захоронением

СМИ: Зону у вулкана Фуэго в Гватемале объявят массовым захоронением

Власти Гватемалы собираются объявить район извержения вулкана Фуэго зоной массового захоронения после того, как там будут завершены поисковые работы.

Об этом в понедельник сообщают СМИ, приводя заявление главы нацуправления по снижению последствий стихийных бедствий Серхио Кабаньяса.

Напомним: ранее в воскресенье 17 июня в наиболее пострадавших при извержении вулкана Фуэго гватемальских городах Эль-Родео и Сан-Мигель-Лос-Лотес в муниципалитете Эскуинтла были прекращены работы по поиску тел погибших.

«Теперь научный совет управления принимает решение, думаю, завтра или послезавтра выйдет постановление, чтобы муниципальные власти объявили это зоной захоронения», - заявил Кабаньяс в ходе пресс-конференции.

СМИ: Зону у вулкана Фуэго в Гватемале объявят массовым захоронением

При этом он добавил, что власти могут объявить необитаемыми города Ла-Либертад, Ла-Рейна, Эль-Родео и Сан-Мигель-Лос-Лотес. Напомним: ранее сообщалось, что в ходе произошедшего 3 июля извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли 110 человек – их тела обнаружены в ходе поисковой операции, еще 197 человек числятся пропавшими без вести. При этом от извержения пострадали пять автодорог и 750 строений, а 186 жилых домов были уничтожены.

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Автор: Александр Люблинский
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