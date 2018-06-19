Пользователи сообщают о сбое в работе YouTube

В работе видеохостинга YouTube в ряде стран произошел сбой, о котором сообщают пользователи интернета.

Информация об этом в понедельник вечером была размещена на странице сервиса Downdetector. Согласно опубликованной информации, первые проблемы в работе видеохостинга были зафиксированы в 22.27 по московскому времени.

Отмечается, что YouTube барахлит на севере Соединенных Штатов Америки, в европейской части Российской Федерации, а также в некоторых европейских странах. Причины перебоев в работе видеохостинга к настоящему моменту не называются.