Эквадор назвал приемлемую стоимость нефти

Глава министерства углеводородов Эквадора Карлос Перес назвал текущую цену за баррель техасской марки нефти WTI в 66 долларов адекватной.

По словам Переса, эквадорской стороне понравилась бы цена в районе 70 долларов за баррель.

Согласно данным на 0:15 мск стоимость фьючерсов нас североморскую смесь Brent составила 75,28 доллара за бочку. В свою очередь цена на фьючерсы марки WTI - до 65,84 доллара.

В конце 2016 года в Вене ОПЕК и несколько не входящих в объединение стран (ОПЕК +) договорились сократить добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в день с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч добываются в РФ. Договоренности начали действовать с начала минувшего года и продлевались дважды, в последний раз - до конца 2018.

В минувший понедельник агентство Bloomberg уведомило, что ОПЕК в Вене обсудит компромиссное решение, которое предполагает наращивание добычи нефти на 300-600 тысяч баррелей в день.

На прошедшей неделе министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Саудовская Аравия выступили за поступательное наращивание добычи, По его словам, ОПЕК+ могли бы рассмотреть увеличение добычи до 1,5 миллиона баррелей в сутки этим летом. Соответствующее решение может быть принято на встрече 23 июня.