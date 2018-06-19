Полиция Швеции: Инцидент со стрельбой в Мальме не связан с терроризмом

Шведская полиция сообщает в понедельник вечером, что имевший место в городе мальме инцидент со стрельбой, никак не связан с терроризмом.

Об этом сообщает агентство Reuters, отмечая, что ранение в результате стрельбы в цент ре шведского города мальме в понедельник вечером получили, по уточненным данным, пять человек.

Напомним: ранее со ссылкой на очевидцев шведское телевидение сообщило, что неизвестный вооруженный мужчина открыл стрельбу в центре города Мальме, произведя в общей сложности порядка 15-20 выстрелов из автоматического оружия. Сообщалось, что стрелку удалось скрыться с места происшествия, полиция проводит мероприятия по его розыску.

В то же время, полиция заверила местных жителей, что у них гнет причин для беспокойства в связи с произошедшей стрельбой. О поимке стрелка к настоящему моменту информации не поступало.