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 В шведском Мальме скончался молодой человек, пострадавший при стрельбе

В шведском Мальме скончался молодой человек, пострадавший при стрельбе
0:06   19 Июня 2018
Весь мир
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Полиция Швеции: Инцидент со стрельбой в Мальме не связан с терроризмом

Полиция Швеции: Инцидент со стрельбой в Мальме не связан с терроризмом

Шведская полиция сообщает в понедельник вечером, что имевший место в городе мальме инцидент со стрельбой, никак не связан с терроризмом.

Об этом сообщает агентство Reuters, отмечая, что ранение в результате стрельбы в цент ре шведского города мальме в понедельник вечером получили, по уточненным данным, пять человек.

Напомним: ранее со ссылкой на очевидцев шведское телевидение сообщило, что неизвестный вооруженный мужчина открыл стрельбу в центре города Мальме, произведя в общей сложности порядка 15-20 выстрелов из автоматического оружия. Сообщалось, что стрелку удалось скрыться с места происшествия, полиция проводит мероприятия по его розыску.

В то же время, полиция заверила местных жителей, что у них гнет причин для беспокойства в связи с произошедшей стрельбой. О поимке стрелка к настоящему моменту информации не поступало.

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Автор: Александр Люблинский
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