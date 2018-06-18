Госдеп: США, несмотря на слова Трампа, продолжают считать Крым украинским

Несмотря на заявления СМИ о том, что президент США Дональд Трамп на прошедшем в Канаде саммите G7 назвал полуостров Крым российским, Соединенные Штаты продолжают считать, что он принадлежит Украине.

Об этом в понедельник заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США в ходе телефонного брифинга. В частности, американский дипломат подчеркнул, что политика США по отношению к полуострову Крым остается неизменной.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в пределах её всемирно признанных границ», - добавил представитель Госдепартамента.

Напомним: ранее Белый Дом отказался комментировать сообщения СМИ о том, что американский президент на саммите «Большой Семерки» заявил, что Крым является российским, так как каждый из его жителей говорит по-русски. В Белом доме, отказавшись комментировать эти сообщения прессы, в то же время не опровергли их.