Мы в соц.сетях:
Под Красноярском горит жилая пятиэтажка, есть пострадавший

Под Красноярском горит жилая пятиэтажка, есть пострадавший

 Пожар произошел в исправительной колонии в Краснодарском крае

Пожар произошел в исправительной колонии в Краснодарском крае
ЛНР: На окраине Луганска обнаружили пакет с гранатами и взрывчаткой

ЛНР: На окраине Луганска обнаружили пакет с гранатами и взрывчаткой

 Прогресса по вводу миротворцев в Донбасс «просто нет» — Климкин

Прогресса по вводу миротворцев в Донбасс «просто нет» — Климкин
Эквадор назвал приемлемую стоимость нефти

Эквадор назвал приемлемую стоимость нефти

 Пользователи сообщают о сбое в работе YouTube

Пользователи сообщают о сбое в работе YouTube
Под Красноярском горит жилая пятиэтажка, есть пострадавший

Под Красноярском горит жилая пятиэтажка, есть пострадавший

 Пожар произошел в исправительной колонии в Краснодарском крае

Пожар произошел в исправительной колонии в Краснодарском крае
ЛНР: На окраине Луганска обнаружили пакет с гранатами и взрывчаткой

ЛНР: На окраине Луганска обнаружили пакет с гранатами и взрывчаткой

 Прогресса по вводу миротворцев в Донбасс «просто нет» — Климкин

Прогресса по вводу миротворцев в Донбасс «просто нет» — Климкин
Эквадор назвал приемлемую стоимость нефти

Эквадор назвал приемлемую стоимость нефти

 Пользователи сообщают о сбое в работе YouTube

Пользователи сообщают о сбое в работе YouTube
23:51   18 Июня 2018
Весь мир
39

Госдеп: США, несмотря на слова Трампа, продолжают считать Крым украинским

Госдеп: США, несмотря на слова Трампа, продолжают считать Крым украинским

Несмотря на заявления СМИ о том, что президент США Дональд Трамп на прошедшем в Канаде саммите G7 назвал полуостров Крым российским, Соединенные Штаты продолжают считать, что он принадлежит Украине.

Об этом в понедельник заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США в ходе телефонного брифинга. В частности, американский дипломат подчеркнул, что политика США по отношению к полуострову Крым остается неизменной.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в пределах её всемирно признанных границ», - добавил представитель Госдепартамента.

Госдеп: США, несмотря на слова Трампа, продолжают считать Крым украинским

Напомним: ранее Белый Дом отказался комментировать сообщения СМИ о том, что американский президент на саммите «Большой Семерки» заявил, что Крым является российским, так как каждый из его жителей говорит по-русски. В Белом доме, отказавшись комментировать эти сообщения прессы, в то же время не опровергли их.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #крым #политика #трамп #госдеп #белый дом #весь мир #принадлежность крыма
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме Ближнее зарубежье
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме
Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью» и признал, что без него Киеву будет проще.
16:48   18 Июня 2018
167
Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год Общество

Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

16:40   18 Июня 2018
175
Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах Весь мир

Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах

15:33   18 Июня 2018
108
Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка Россия

Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка

14:03   18 Июня 2018
91
Самое читаемое
Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

 СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

 Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — итсочник

Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — итсочник

 Почта России не намерена работать в Крыму и Севастополе

Почта России не намерена работать в Крыму и Севастополе