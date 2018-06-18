Под Красноярском горит жилая пятиэтажка, есть пострадавший

На верхнем этаже и крыше жилого пятиэтажного дома в поселке Краснокаменск под Красноярском в понедельник вечером произошел пожар.

Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС РФ сообщает РИА Новости, отмечая, что в результате пожара пострадал как минимум один человек.

Также отмечается, что к настоящему времени пожарные локализовали огонь на площади 1080 квадратных метров. Жильцы дома эвакуированы.

«Пожар локализован на площади 1080 квадратных метров. По предварительным данным, имеется пострадавший, выведены более 230 человек», - сообщает МЧС.

Также отмечается, что представители пожарно-спасательных подразделений и других экстренных служб региона продолжают работы по тушению пожара в жилом пятиэтажном доме под Красноярском. Подробностей происходящего не приводится.