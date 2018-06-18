Мы в соц.сетях:
Под Красноярском горит жилая пятиэтажка, есть пострадавший

Под Красноярском горит жилая пятиэтажка, есть пострадавший

 Пожар произошел в исправительной колонии в Краснодарском крае

Пожар произошел в исправительной колонии в Краснодарском крае
ЛНР: На окраине Луганска обнаружили пакет с гранатами и взрывчаткой

ЛНР: На окраине Луганска обнаружили пакет с гранатами и взрывчаткой

 Прогресса по вводу миротворцев в Донбасс «просто нет» — Климкин

Прогресса по вводу миротворцев в Донбасс «просто нет» — Климкин
Эквадор назвал приемлемую стоимость нефти

Эквадор назвал приемлемую стоимость нефти

 Пользователи сообщают о сбое в работе YouTube

Пользователи сообщают о сбое в работе YouTube
Под Красноярском горит жилая пятиэтажка, есть пострадавший

Под Красноярском горит жилая пятиэтажка, есть пострадавший

 Пожар произошел в исправительной колонии в Краснодарском крае

Пожар произошел в исправительной колонии в Краснодарском крае
ЛНР: На окраине Луганска обнаружили пакет с гранатами и взрывчаткой

ЛНР: На окраине Луганска обнаружили пакет с гранатами и взрывчаткой

 Прогресса по вводу миротворцев в Донбасс «просто нет» — Климкин

Прогресса по вводу миротворцев в Донбасс «просто нет» — Климкин
Эквадор назвал приемлемую стоимость нефти

Эквадор назвал приемлемую стоимость нефти

 Пользователи сообщают о сбое в работе YouTube

Пользователи сообщают о сбое в работе YouTube
23:22   18 Июня 2018
Весь мир
51

Тунис проиграл Англии в первом матче группового этапа ЧМ-2018

Тунис проиграл Англии в первом матче группового этапа ЧМ-2018

Сборная Англии со счетом 2:1 обыграла команду из Туниса в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу.

Матч Англия – Тунис в группе G прошел в понедельник вечером в Волгограде. На 11-й минуте игры счет открыл английский нападающий Гарри Кейн. На 35-й минуте полузащитник сборной Туниса Ферджани Сасси реализовал пенальти, сравняв счет. На протяжении всего второго тайма ничейный счет сохранялся, но в первую минуту компенсированного времени Гарри Кейн вывел свою команду веред, оформив дубль.

Напомним: ранее в Сочи состоялся еще один матч группы G между командами Бельгии и Панамы, в ходе которого бельгийцы одержал убедительную победу со счетом 3:0.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #футбол #волгоград #спорт #чм-2018 #общество #весь мир #чм #чемпионат мира по футболу #сборная англии #чм2018 #англия - тунис #группа g #21
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме Ближнее зарубежье
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме
Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью» и признал, что без него Киеву будет проще.
16:48   18 Июня 2018
167
Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год Общество

Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

16:40   18 Июня 2018
175
Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах Весь мир

Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах

15:33   18 Июня 2018
108
Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка Россия

Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка

14:03   18 Июня 2018
91
Самое читаемое
Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

 СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

 Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — итсочник

Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — итсочник

 Почта России не намерена работать в Крыму и Севастополе

Почта России не намерена работать в Крыму и Севастополе