Тунис проиграл Англии в первом матче группового этапа ЧМ-2018

Сборная Англии со счетом 2:1 обыграла команду из Туниса в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу.

Матч Англия – Тунис в группе G прошел в понедельник вечером в Волгограде. На 11-й минуте игры счет открыл английский нападающий Гарри Кейн. На 35-й минуте полузащитник сборной Туниса Ферджани Сасси реализовал пенальти, сравняв счет. На протяжении всего второго тайма ничейный счет сохранялся, но в первую минуту компенсированного времени Гарри Кейн вывел свою команду веред, оформив дубль.

Напомним: ранее в Сочи состоялся еще один матч группы G между командами Бельгии и Панамы, в ходе которого бельгийцы одержал убедительную победу со счетом 3:0.