Пожар произошел в исправительной колонии в Краснодарском крае

На территории исправительной колонии №14, расположенной в станице Елизаветинской Краснодарского края, в понедельник произошел пожар.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Life, отмечая, что в результате пожара на территории колонии никто не пострадал.

Как сообщается, пожар в колонии возник в 15.00 по местному времени и распространился по площади порядка 400 квадратных метров. Огонь охватил здание клуба для заключенных и несколько хозяйственных построек.

К настоящему моменту пожар потушен. Причины возникновения возгорания на территории исправительного учреждения пока не называются.