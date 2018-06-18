Три человека пострадали в шведском Мальме в результате стрельбы

В шведском городе Мальме в понедельник вечером произошла стрельба, в результате которой ранения получили три человека.

Об этом, ссылаясь на данные полиции, сообщает местный телеканал SVT. При э том приводятся свидетельства очевидцев, согласно которым в центре города прозвучало порядка 15-20 выстрелов.

Отмечается, что огонь открыл неизвестный вооруженный человек, которому удалось скрыться с места происшествия. Полиция веде его поиски.

Раненых госпитализировали. Подробностей об их состоянии не приводится. Информация о происходящем в Мальме в настоящее время уточняется.