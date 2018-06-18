Российский Центр по примирению эвакуирует тяжелобольных из Эр-Рихана в Дамаск

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в настоящее время принимает участие в эвакуации тяжелобольных пациентов в Дамаск из населенного пункта Эр-Рихан в одноименной провинции. Об этом сообщил журналистам начальник Центра генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, представители Центра провели мониторинг восстановления инфраструктуры в Эр-Рихане. Там же был проведен опрос жителей, переселенных по причине невозможности проживания. Кроме того, органы местного самоуправления совместно с представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца обеспечили регулярную доставку питьевой воды и продовольствия.

Благодаря усилиям Центра в свои дома из лагерей беженцев вернулось более 69,3 тысячи жителей Восточной Гуты. Цыганков добавил, что за прошедшие сутки в дома в провинции Хомс вернулись 168 человек, а в Восточную Гуту — 116.

Также российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 24 сирийцам, половина из которых дети.