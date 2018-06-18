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ЛНР: На окраине Луганска обнаружили пакет с гранатами и взрывчаткой

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22:34   18 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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ЛНР: На окраине Луганска обнаружили пакет с гранатами и взрывчаткой

ЛНР: На окраине Луганска обнаружили пакет с гранатами и взрывчаткой

Министерство внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики сообщает, что накануне в воскресенье 17 июня на окраине Луганска был обнаружен пакет с патронами, гранатам и взрывчаткой.

Сообщение МВД ЛНР в понедельник вечером приводит РИА Новости.

«17 июня 2018 года в дежурную часть Жовтневого РУВД МВД ЛНР поступило анонимное сообщение о том, что в квартале Солнечный в Луганске обнаружен подозрительный пакет», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что следственно-оперативная группа, прибыв по вызову и обследовав подозрительный пакет, обнаружила в нем гранаты и запалы к ним, взрывпакет, взрыватели, 50 граммов пластида и 430 патронов.

Напомним: ранее представители ЛНР сообщили, что в течение прошедших суток по территории республики с позиций ВСУ трижды открывался огонь.

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Автор: Александр Люблинский
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