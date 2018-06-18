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 Нетаньяху нанес в Иорданию необъявленный визит и встретился с королем Абдаллой II

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 Нетаньяху нанес в Иорданию необъявленный визит и встретился с королем Абдаллой II

Нетаньяху нанес в Иорданию необъявленный визит и встретился с королем Абдаллой II
22:15   18 Июня 2018
Весь мир
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Нетаньяху нанес в Иорданию необъявленный визит и встретился с королем Абдаллой II

Нетаньяху нанес в Иорданию необъявленный визит и встретился с королем Абдаллой II

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел в понедельник переговоры с королем Иордании Абдаллой II, встретившись с ним в Аммане.

Об этом со ссылкой на канцелярию правительства Израиля сообщает в понедельник вечером РИА Новости, отмечая, что визит Биньямина Нетаньяху в Иорданию и переговоры с иорданским монархом не анонсировались заранее.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и король Иордании Абдалла встретились сегодня в Аммане», - сообщили в израильском правительстве.

Нетаньяху нанес в Иорданию необъявленный визит и встретился с королем Абдаллой II

Также сообщается, что в ходе переговоров лидеры обсудили развитие отношений между Израилем и Иорданией, а также ситуацию в ближневосточном регионе, и, в частности, мирный процесс между Израилем и Палестиной. Напомним: в январе 2018 года Израиль сообщил, что собирается возобновить работу своего посольства в Иордании.

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Автор: Александр Люблинский
#политика #израиль #весь мир #иордания #биньямин нетаньяху #необъявленный визит #абдалла 2 #перерговоры
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