Нетаньяху нанес в Иорданию необъявленный визит и встретился с королем Абдаллой II

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел в понедельник переговоры с королем Иордании Абдаллой II, встретившись с ним в Аммане.

Об этом со ссылкой на канцелярию правительства Израиля сообщает в понедельник вечером РИА Новости, отмечая, что визит Биньямина Нетаньяху в Иорданию и переговоры с иорданским монархом не анонсировались заранее.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и король Иордании Абдалла встретились сегодня в Аммане», - сообщили в израильском правительстве.

Также сообщается, что в ходе переговоров лидеры обсудили развитие отношений между Израилем и Иорданией, а также ситуацию в ближневосточном регионе, и, в частности, мирный процесс между Израилем и Палестиной. Напомним: в январе 2018 года Израиль сообщил, что собирается возобновить работу своего посольства в Иордании.