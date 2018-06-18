Прогресса по вводу миротворцев в Донбасс «просто нет» — Климкин

Переговоры глав МИД «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) прошли 11 июня в Берлине. В частности, на них обсуждался вопрос миротворческой миссии в Донбассе.

В понедельник в эфире украинского «5 канала» главу МИД страны Павла Климкина попросили прокомментировать тему обсуждения ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс. Министр ответил, что пока о прогрессе говорить не может, поскольку «его просто нет».

«С другой стороны, — обнадежил дипломат, — мы хотя бы начали серьезно говорить на тему миротворцев».