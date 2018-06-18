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22:01   18 Июня 2018
Весь мир
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Пять человек погибли при крушении самолета на Мадагаскаре

Пять человек погибли при крушении самолета на Мадагаскаре

Небольшой самолет разбился в понедельник вблизи столицы Мадагаскара – города Антананариву.

Как сообщает агентство Reuters, жертвами крушения самолета стали пять человек – все, кто находился на его борту. Воздушное судно Piper PA-31, которое в понедельник вечером разбилось на западных окраинах столицы Мадагаскара, принадлежало местной авиакомпании Madagascar Trans Air.

Причина крушения самолета к настоящему моменту не называется. Личности погибших также не разглашаются.

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Автор: Александр Люблинский
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