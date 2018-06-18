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 Салах тренируется в общем составе на арене «Санкт-Петербург» за день до игры с Россией

Салах тренируется в общем составе на арене «Санкт-Петербург» за день до игры с Россией
ЛНР: На окраине Луганска обнаружили пакет с гранатами и взрывчаткой

ЛНР: На окраине Луганска обнаружили пакет с гранатами и взрывчаткой

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21:52   18 Июня 2018
Весь мир
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Депутат Госдумы прокомментировал продление Евросоюзом санкций против Крыма

Депутат Госдумы прокомментировал продление Евросоюзом санкций против Крыма

Евросоюз пролил санкции против России, чтобы, несмотря на протесты бизнеса, оставаться в антироссийском тренде.

Такое мнение высказал в понедельник депутат Государственной Думы от Республики Крым Руслан Бальбек, комментируя продление Евросоюзом ограничительных мер по Крыму и Севастополю до 23 июня 2019 года. Продленные в понедельник европейские санкции включают в себя запрет на торговлю с Крымом, туристические услуги и инвестиции в данный регион.

По словам депутата, в настоящее время большая политика является рулевым мировой экономики, и на ее курс не влияют отдельные экономические интересы конкретных компаний.

«ЕС заткнет уши ватой, чтобы не слышать жалобные вопли коммерсантов», - заявил Бальбек, добавив: - «Быть в тренде сегодня главнее, чем забота о ближнем».

Также депутат отметил, что «страдания» частных европейских компаний от антироссийских санкций, являются их вкладом – неким вступительным взносом – в политический мейнстрим США.

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Автор: Александр Люблинский
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