Депутат Госдумы прокомментировал продление Евросоюзом санкций против Крыма

Евросоюз пролил санкции против России, чтобы, несмотря на протесты бизнеса, оставаться в антироссийском тренде.

Такое мнение высказал в понедельник депутат Государственной Думы от Республики Крым Руслан Бальбек, комментируя продление Евросоюзом ограничительных мер по Крыму и Севастополю до 23 июня 2019 года. Продленные в понедельник европейские санкции включают в себя запрет на торговлю с Крымом, туристические услуги и инвестиции в данный регион.

По словам депутата, в настоящее время большая политика является рулевым мировой экономики, и на ее курс не влияют отдельные экономические интересы конкретных компаний.

«ЕС заткнет уши ватой, чтобы не слышать жалобные вопли коммерсантов», - заявил Бальбек, добавив: - «Быть в тренде сегодня главнее, чем забота о ближнем».

Также депутат отметил, что «страдания» частных европейских компаний от антироссийских санкций, являются их вкладом – неким вступительным взносом – в политический мейнстрим США.