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 Салах тренируется в общем составе на арене «Санкт-Петербург» за день до игры с Россией

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ЛНР: На окраине Луганска обнаружили пакет с гранатами и взрывчаткой

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21:39   18 Июня 2018
Весь мир
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Законодательный футбол. Палата лордов вернула билль о Brexit в палату общин

Законодательный футбол. Палата лордов вернула билль о Brexit в палату общин

Палата лордов парламента Великобритании продолжила «законодательный футбол» — билль о Brexit отправлен обратно в палату общин. Там он будет рассмотрен уже в третий раз.

В понедельник вечером 354 лордов против 235 поддержали поправку, предусматривающую, что депутаты нижней палаты должны проголосовать по любым мерам, которые предложит правительство в случае отсутствия соглашения с ЕС об условиях выхода из союза.

Палата общин рассмотрит поправку в среду. Ранее депутаты одну за другой отвергли полтора десятка поправок, направленных на «смягчение» Brexit. Теперь лорды вновь рассматривают проект закона. Волеизъявление лордов, хотя и может быть преодолено, наглядно демонстрирует остроту общественной дискуссии вокруг Brexit и серьезные расхождения среди британских политиков по этому вопросу.

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Автор: Вячеслав Каширин
#brexit #политика #весь мир #палата общин #палата лордов
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