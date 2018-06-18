Законодательный футбол. Палата лордов вернула билль о Brexit в палату общин

Палата лордов парламента Великобритании продолжила «законодательный футбол» — билль о Brexit отправлен обратно в палату общин. Там он будет рассмотрен уже в третий раз.

В понедельник вечером 354 лордов против 235 поддержали поправку, предусматривающую, что депутаты нижней палаты должны проголосовать по любым мерам, которые предложит правительство в случае отсутствия соглашения с ЕС об условиях выхода из союза.

Палата общин рассмотрит поправку в среду. Ранее депутаты одну за другой отвергли полтора десятка поправок, направленных на «смягчение» Brexit. Теперь лорды вновь рассматривают проект закона. Волеизъявление лордов, хотя и может быть преодолено, наглядно демонстрирует остроту общественной дискуссии вокруг Brexit и серьезные расхождения среди британских политиков по этому вопросу.