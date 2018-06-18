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Минфин одобрил снижение беспошлинного порога интернет-торговли

Минфин одобрил снижение беспошлинного порога интернет-торговли

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Минфин одобрил снижение беспошлинного порога интернет-торговли

Минфин одобрил снижение беспошлинного порога интернет-торговли

 Салах тренируется в общем составе на арене «Санкт-Петербург» за день до игры с Россией

Салах тренируется в общем составе на арене «Санкт-Петербург» за день до игры с Россией
ЛНР: На окраине Луганска обнаружили пакет с гранатами и взрывчаткой

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21:20   18 Июня 2018
Россия
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Минфин одобрил снижение беспошлинного порога интернет-торговли

Минфин одобрил снижение беспошлинного порога интернет-торговли

Министерство финансов России поддержит распространение пошлин на каждую покупку в зарубежных интернет-магазинах после 2020 года, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.

Глава департамента подчеркнул, что для этого необходимо взять на контроль администрирование платежей.

«Рано или поздно, когда администрирование будет отработано,мы поддержим данную инициативу. Однако, пока нет понимания, каким образом работают IT-системы и как распределяется нагрузка на сотрудников таможни. Поэтому обсуждать снижение порога беспошлинной торговли рано. Мы вернемся к обсуждению этого вопроса в 2020 году», — рассказал Сазанов «РИА Новости».

Сейчас в России пошлины не распространяются на посылки на сумму до тысячи евро в месяц и общим весом до 31 килограмма. Если стоимость или вес превышают данные показатели, груз облагается налогом в 30%.

Ранее Федеральная таможенная служба обратилась в Минфин с предложением обложить пошлиной любой товар, приобретенный в зарубежном интернет-магазине. В свою очередь, Минфин предложил понизить беспошлинный порог до пятисот евро с первого июля 2018 года, однако правительство идею не поддержало.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #минфин #пошлиы
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