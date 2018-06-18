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21:37   18 Июня 2018
Весь мир
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Меркель пообещала Конте поддержку ФРГ в преодолении Италией миграционного кризиса

Меркель пообещала Конте поддержку ФРГ в преодолении Италией миграционного кризиса

Федеративная республика Германия поможет Италии преодолеть проблемы, связанные с наплывом беженцев, выступая на совместной с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пресс-конференции.

В частности, Меркель заявила, что в ходе переговоров она обсудит с Конте усиление сотрудничества в этой области, отметив, что Берлин поддерживает желание Рима видеть больше солидарности в этой области.

«Мы полностью едины во мнении, что следует улучшить меры по охране внешних границ и усилить Frontex (ведомство ЕС по контролю границ)», - подчеркнула канцлер ФРГ.

Также она отметила, что в вопросах борьбы с последствиями незаконной миграции необходимо оказывать поддержку и африканским странам.

Меркель пообещала Конте поддержку ФРГ в преодолении Италией миграционного кризиса

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Автор: Александр Люблинский
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