Меркель пообещала Конте поддержку ФРГ в преодолении Италией миграционного кризиса

Федеративная республика Германия поможет Италии преодолеть проблемы, связанные с наплывом беженцев, выступая на совместной с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пресс-конференции.

В частности, Меркель заявила, что в ходе переговоров она обсудит с Конте усиление сотрудничества в этой области, отметив, что Берлин поддерживает желание Рима видеть больше солидарности в этой области.

«Мы полностью едины во мнении, что следует улучшить меры по охране внешних границ и усилить Frontex (ведомство ЕС по контролю границ)», - подчеркнула канцлер ФРГ.

Также она отметила, что в вопросах борьбы с последствиями незаконной миграции необходимо оказывать поддержку и африканским странам.