Салах тренируется в общем составе на арене «Санкт-Петербург» за день до игры с Россией

Один из лучших бомбардиров английской премьер-лиги, нападающий Ливерпуля египтянин Мохаммед Салах провел тренировку в общей группе сборной на стадионе «Санкт-Петербург».

Салах — одна из наиболее ярких звезд ЧМ-2018. Он пропустил первый групповой матч Мундиаля со Уругваем (0:1) по состоянию здоровья (травма в финале Лиги чемпионов), но пресс-служба египетской сборной не раз заявляла, что бомбардир будет готов к матчу с хозяевами чемпионата.

Во вторник сборная Россия встретится с египетской командой в Петербурге.