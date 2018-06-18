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 Салах тренируется в общем составе на арене «Санкт-Петербург» за день до игры с Россией

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21:16   18 Июня 2018
Россия
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Салах тренируется в общем составе на арене «Санкт-Петербург» за день до игры с Россией

Салах тренируется в общем составе на арене «Санкт-Петербург» за день до игры с Россией

Один из лучших бомбардиров английской премьер-лиги, нападающий Ливерпуля египтянин Мохаммед Салах провел тренировку в общей группе сборной на стадионе «Санкт-Петербург».

Салах — одна из наиболее ярких звезд ЧМ-2018. Он пропустил первый групповой матч Мундиаля со Уругваем (0:1) по состоянию здоровья (травма в финале Лиги чемпионов), но пресс-служба египетской сборной не раз заявляла, что бомбардир будет готов к матчу с хозяевами чемпионата.

Во вторник сборная Россия встретится с египетской командой в Петербурге.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #санкт-петербург #чм-2018 #общество #чм2018 #салах
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