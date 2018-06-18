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21:08   18 Июня 2018
Весь мир
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Израиль атаковал инфраструктуру ХАМАС в ответ на запуск из Газы горящих шаров

Израиль атаковал инфраструктуру ХАМАС в ответ на запуск из Газы горящих шаров

ВВС Израиля нанесли авиаудар по инфраструктуре движения ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на запуск палестинцами горящих шаров с целью вызвать пожары по ту сторону границы.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба израильской армии, отметив, что примитивные приспособления палестинцев, представляющие собой воздушные шары или змеи, к которым привязаны емкости с горючими жидкостями или взрывчатые вещества, с начала многотысячных протестов на израильско-палестинской границе (с марта текущего года) нанесли Израилю большой урон, спалив обширные лестные и сельскохозяйственные территории.

«Беспилотник Армии обороны Израиля атаковал инфраструктуру террористического движения ХАМАС на юге сектора Газа после того как поблизости группа террористов запустила зажигательные воздушные шары», - сообщает армейская пресс-служба в опубликованном пресс-релизе.

Также отмечается, что Израиль для перехвата палестинских горящих воздушных шаров приспособили беспилотные летательные аппараты, а также регулярно в целях профилактики обстреливает и бомбит районы запуска летательных аппаратов на границе с сектором Газа.

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Автор: Александр Люблинский
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