Экс-министра Израиля обвинили в шпионаже в пользу Ирана

Бывшего министра энергетики и инфраструктуры Израиля Гонена Сегева арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Ирана, пишет Jerusalem Post.

Сегева подозревают в передаче информации об энергетическом секторе Израиля, секретных объектах и членов правительства.

Последние несколько лет экс-министр жил в Нигерии.

Его задержали по прилету в Экваториальную Гвинею. Оттуда чиновника экстрадировали на родину, где его опросили сотрудники службы безопасности.

По версии спецслужб, Сегева завербовали в Нигерии в 2012. Иранская разведка установила с ним контакт через израильское посольства. После этого, бывший министр дважды встречался со своими кураторами в Иране. Для общения с иранцами он использовал специальное устройство для шифрования данных.

Сегев занимал пост министра в 1995-1996 годах. В 2004 году его задержали за попытку провезти наркотические вещества из Нидерландов в Израиль. Его приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 275 тысяч долларов.