Мы в соц.сетях:
Минфин одобрил снижение беспошлинного порога интернет-торговли

Минфин одобрил снижение беспошлинного порога интернет-торговли

 Салах тренируется в общем составе на арене «Санкт-Петербург» за день до игры с Россией

Салах тренируется в общем составе на арене «Санкт-Петербург» за день до игры с Россией
ЛНР: На окраине Луганска обнаружили пакет с гранатами и взрывчаткой

ЛНР: На окраине Луганска обнаружили пакет с гранатами и взрывчаткой

 Прогресса по вводу миротворцев в Донбасс «просто нет» — Климкин

Прогресса по вводу миротворцев в Донбасс «просто нет» — Климкин
Российский Центр по примирению эвакуирует тяжелобольных из Эр-Рихана в Дамаск

Российский Центр по примирению эвакуирует тяжелобольных из Эр-Рихана в Дамаск

 Нетаньяху нанес в Иорданию необъявленный визит и встретился с королем Абдаллой II

Нетаньяху нанес в Иорданию необъявленный визит и встретился с королем Абдаллой II
Минфин одобрил снижение беспошлинного порога интернет-торговли

Минфин одобрил снижение беспошлинного порога интернет-торговли

 Салах тренируется в общем составе на арене «Санкт-Петербург» за день до игры с Россией

Салах тренируется в общем составе на арене «Санкт-Петербург» за день до игры с Россией
ЛНР: На окраине Луганска обнаружили пакет с гранатами и взрывчаткой

ЛНР: На окраине Луганска обнаружили пакет с гранатами и взрывчаткой

 Прогресса по вводу миротворцев в Донбасс «просто нет» — Климкин

Прогресса по вводу миротворцев в Донбасс «просто нет» — Климкин
Российский Центр по примирению эвакуирует тяжелобольных из Эр-Рихана в Дамаск

Российский Центр по примирению эвакуирует тяжелобольных из Эр-Рихана в Дамаск

 Нетаньяху нанес в Иорданию необъявленный визит и встретился с королем Абдаллой II

Нетаньяху нанес в Иорданию необъявленный визит и встретился с королем Абдаллой II
20:51   18 Июня 2018
Весь мир
56

Экс-министра Израиля обвинили в шпионаже в пользу Ирана

Экс-министра Израиля обвинили в шпионаже в пользу Ирана

Бывшего министра энергетики и инфраструктуры Израиля Гонена Сегева арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Ирана, пишет Jerusalem Post.

Сегева подозревают в передаче информации об энергетическом секторе Израиля, секретных объектах и членов правительства.

Последние несколько лет экс-министр жил в Нигерии.

Его задержали по прилету в Экваториальную Гвинею. Оттуда чиновника экстрадировали на родину, где его опросили сотрудники службы безопасности.

По версии спецслужб, Сегева завербовали в Нигерии в 2012. Иранская разведка установила с ним контакт через израильское посольства. После этого, бывший министр дважды встречался со своими кураторами в Иране. Для общения с иранцами он использовал специальное устройство для шифрования данных.

Сегев занимал пост министра в 1995-1996 годах. В 2004 году его задержали за попытку провезти наркотические вещества из Нидерландов в Израиль. Его приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 275 тысяч долларов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#иран #израиль #сегев
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме Ближнее зарубежье
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме
Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью» и признал, что без него Киеву будет проще.
16:48   18 Июня 2018
144
Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год Общество

Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

16:40   18 Июня 2018
157
Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах Весь мир

Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах

15:33   18 Июня 2018
96
Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка Россия

Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка

14:03   18 Июня 2018
89
Самое читаемое
Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

 СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

 Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — итсочник

Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — итсочник

 Почта России не намерена работать в Крыму и Севастополе

Почта России не намерена работать в Крыму и Севастополе