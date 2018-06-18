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Оппозиция передала де Мистуре список кандидатов в комиссию по конституции Сирии

Оппозиция передала де Мистуре список кандидатов в комиссию по конституции Сирии

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20:34   18 Июня 2018
Весь мир
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Оппозиция передала де Мистуре список кандидатов в комиссию по конституции Сирии

Оппозиция передала де Мистуре список кандидатов в комиссию по конституции Сирии

Три группы сирийской оппозиции, принимавшие участие в Конгрессе национального диалога в Сочи, передали спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре список кандидатов на участие в будущей конституционной комиссии.

Как сообщил РИА Новости представитель платформы «Москва» Моханнад Дликан, эта платформа и еще две, участвовавшие в сочинском конгрессе — движение «Завтра» Ахмада Джарбы и Сирийская национальная демократическая конференция во главе с Хейсамой Манаа — подготовили совместный список кандидатов. Пока оппозиционеры не получил реакцию спецпосланника ООН на переданный документ.

Представитель «Москвы» отметил, что списка стороны не консультировались с объединенной сирийской оппозицией — Сирийским комитетом по переговорам (СКП). 23 июня СКП проведет встречу в Эр-Рияде, где будет обсуждаться конституционная комиссия. Они могут составить свой списокю при этом он добавил, что, по мнению «Москвы», чем больше списков, тем лучше, поскольку «это даст простор де Мистуре».

Решение о создании комиссии по конституции Сирии, которая будут работать над основным законом страны в Женеве, было принято по итогам Конгресса национального диалога, состоявшегося в Сочи в конце января.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сирия #оппозиция #политика #весь мир #конституция #де мистура
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