Трамп: США не станут лагерем для беженцев

Американский президент Дональд Трамп, выступая в понедельник в Белом доме на совещании с членами Национального космического совета, заявил, что Соединенные Штаты не будут лагерем для содержания беженцев.

При этом Трамп раскритиковал политику Евросоюза относительно иммигрантов, заявив, что страны Европы разрешили миллионам людей въехать к ним и изменить свою культуру.

«Соединенные Штаты не будут лагерем мигрантов, и не будут местом для содержания беженцев», - заявил американский президент.

Напомним: с апреля текущего года, когда президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ужесточить меры на границах против нелегальной миграции, более четырех тысяч бойцов Национальной гвардии США приступили к патрулированию на южных рубежах страны.