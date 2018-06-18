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 Салах тренируется в общем составе на арене «Санкт-Петербург» за день до игры с Россией

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ЛНР: На окраине Луганска обнаружили пакет с гранатами и взрывчаткой

ЛНР: На окраине Луганска обнаружили пакет с гранатами и взрывчаткой

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20:50   18 Июня 2018
Весь мир
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Трамп: США не станут лагерем для беженцев

Трамп: США не станут лагерем для беженцев

Американский президент Дональд Трамп, выступая в понедельник в Белом доме на совещании с членами Национального космического совета, заявил, что Соединенные Штаты не будут лагерем для содержания беженцев.

При этом Трамп раскритиковал политику Евросоюза относительно иммигрантов, заявив, что страны Европы разрешили миллионам людей въехать к ним и изменить свою культуру.

«Соединенные Штаты не будут лагерем мигрантов, и не будут местом для содержания беженцев», - заявил американский президент.

Напомним: с апреля текущего года, когда президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ужесточить меры на границах против нелегальной миграции, более четырех тысяч бойцов Национальной гвардии США приступили к патрулированию на южных рубежах страны.

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Автор: Александр Люблинский
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