​​​​​​​Трамп поручил Пентагону приступить к формированию Военно-космических сил США

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил оборонному ведомству страны начать формирование военно-космических сил.

Как сообщает издание АВС News Politics, президент США заявил, что Америка должна обладать превосходством в космосе, в связи с чем необходимо немедленно начать формирование военно-космических сил, которые станут шестой ветвью Вооруженных сил страны.

Напомним: впервые о том, что в США вскоре появятся космические войска Трамп заявил в марте текущего 2018 года.

Pres. Trump says he is directing the Department of Defense and the Pentagon to "immediately begin the process necessary to establish a space force as the sixth branch of the armed forces.""We must have American dominance in space." https://t.co/AfEIFrfeM5 pic.twitter.com/MW9BOK24QT