Украинский депутат Вадим Рабинович уверен: стране грозит экономическая катастрофа.

По словам политика, европейские государства стремятся похитить имущество Украины под предлогом экономической помощи. Он уверен, что выданный Киеву миллиард евро от МВФ придется потратить на покрытие процентов кредитов международных организаций. Рабинович подчеркнул, что из-за этого Украина может лишиться Карпат.

Парламентарий напомнил, что до конца 2018 года украинским властям предстоит выплатить 12,5 миллиардов долларов, в 2019 — 12,1 миллиард, до конца 2020 года — еще десять миллиардов. В общей сложности, по подсчетам депутата, государство задолжало Международному валютному фонду 117 миллиардов долларов.

У Киева нет средств, чтобы расплатиться с долгами, добавил политик. Он призвал правительство не идти на поводу у международных кредитных организаций. По мнению Рабиновича, экономика страны обречена на крах. Он предложил объявить дефолт на Украине, чтобы исправить ситуацию.