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20:09   18 Июня 2018
Россия
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Самолет, летевший из Москвы, экстренно сел в Калининграде

Самолет, летевший из Москвы, экстренно сел в Калининграде

Ребенку стало плохо на борту самолета компании «Аэрофлот», летевшего из Москвы во Франкфурт, в связи с чем борт совершил экстренную посадку в калининградском аэропорту «Храброво», куда был вызван реанимобиль.

Об этом, со ссылкой на пресс-службу аэропорта, в понедельник вечером сообщает агентство «Интерфакс».

«Причина посадки — на борту стало плохо ребёнку. В аэропорт был вызван реанимобиль из Калининграда», - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что медики оказали ребенку первую помощь, после чего родители отказались от госпитализации. Спустя немногим более полчаса после экстренной посадки самолет смог продолжить полет к месту назначения во Франкфурт.

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Автор: Александр Люблинский
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