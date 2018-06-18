Мы в соц.сетях:
Дубль Лукаку: Бельгия обыграла Панаму с крупным счетом

Дубль Лукаку: Бельгия обыграла Панаму с крупным счетом

 Самолет, летевший из Москвы, экстренно сел в Калининграде

Самолет, летевший из Москвы, экстренно сел в Калининграде
Депутат Рады предрек Украине долговую кабалу

Депутат Рады предрек Украине долговую кабалу

 Депутат Сейма поможет русскоязычной девочке, которую не стала обследовать врач в Риге

Депутат Сейма поможет русскоязычной девочке, которую не стала обследовать врач в Риге
Оппозиция передала де Мистуре список кандидатов в комиссию по конституции Сирии

Оппозиция передала де Мистуре список кандидатов в комиссию по конституции Сирии

 ​​​​​​​Трамп поручил Пентагону приступить к формированию Военно-космических сил США

​​​​​​​Трамп поручил Пентагону приступить к формированию Военно-космических сил США
Дубль Лукаку: Бельгия обыграла Панаму с крупным счетом

Дубль Лукаку: Бельгия обыграла Панаму с крупным счетом

 Самолет, летевший из Москвы, экстренно сел в Калининграде

Самолет, летевший из Москвы, экстренно сел в Калининграде
Депутат Рады предрек Украине долговую кабалу

Депутат Рады предрек Украине долговую кабалу

 Депутат Сейма поможет русскоязычной девочке, которую не стала обследовать врач в Риге

Депутат Сейма поможет русскоязычной девочке, которую не стала обследовать врач в Риге
Оппозиция передала де Мистуре список кандидатов в комиссию по конституции Сирии

Оппозиция передала де Мистуре список кандидатов в комиссию по конституции Сирии

 ​​​​​​​Трамп поручил Пентагону приступить к формированию Военно-космических сил США

​​​​​​​Трамп поручил Пентагону приступить к формированию Военно-космических сил США
20:05   18 Июня 2018
Россия
60

Максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках резко снизилась

Максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках резко снизилась

Сбербанк и еще четыре банкаснизили ставку до исторического минимума — 6,05%.

Средневзвешенная максимальная ставка вкладов в десяти банках сократилась на 0,22% за первую декаду июня, сообщает Центробанк.

6,05% –  новый исторический минимум показателя. Максимального значения данный показатель достиг в декабре 2014 года и составил 15,635%

При установлении ставок по вкладам, Центробанк рекомендует не превышать ставку крупнейших банков более чем на два процентных пункта. С 2018 года Банк России рассчитывает ставку по вкладам Альфа-банка, Бинбанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Раффрайзенбанка, Россельхозбанка, Сбербанка, Совкомбанка и «ФК Открытие».

Главным виновником падения ставки стал сбербанк, изменивший ставки рублевых вкладов. Лучшая ставка розничного вклада опустилась с 6% годовых до 4,45%. Вклад можно открыть на срок от 6 до 12 месяцев на сумму более 400 тысяч рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#россия #экономика #цб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме Ближнее зарубежье
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме
Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью» и признал, что без него Киеву будет проще.
16:48   18 Июня 2018
74
Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год Общество

Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

16:40   18 Июня 2018
120
Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах Весь мир

Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах

15:33   18 Июня 2018
77
Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка Россия

Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка

14:03   18 Июня 2018
83
Самое читаемое
Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

 СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

 Почта России не намерена работать в Крыму и Севастополе

Почта России не намерена работать в Крыму и Севастополе

 Презентацию бюджетного смартфона IPhone SE 2 проведут в сентябре

Презентацию бюджетного смартфона IPhone SE 2 проведут в сентябре