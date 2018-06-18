Максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках резко снизилась

Сбербанк и еще четыре банкаснизили ставку до исторического минимума — 6,05%.

Средневзвешенная максимальная ставка вкладов в десяти банках сократилась на 0,22% за первую декаду июня, сообщает Центробанк.

6,05% – новый исторический минимум показателя. Максимального значения данный показатель достиг в декабре 2014 года и составил 15,635%

При установлении ставок по вкладам, Центробанк рекомендует не превышать ставку крупнейших банков более чем на два процентных пункта. С 2018 года Банк России рассчитывает ставку по вкладам Альфа-банка, Бинбанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Раффрайзенбанка, Россельхозбанка, Сбербанка, Совкомбанка и «ФК Открытие».

Главным виновником падения ставки стал сбербанк, изменивший ставки рублевых вкладов. Лучшая ставка розничного вклада опустилась с 6% годовых до 4,45%. Вклад можно открыть на срок от 6 до 12 месяцев на сумму более 400 тысяч рублей.