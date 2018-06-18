Заявления Гудкова сводят к нулю его шансы на выборах мэра Москвы — эксперт

Политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков подал документы в Мосизбирком для выдвижения кандидатом в мэры Москвы от партии «Гражданская инициатива».

Федеральное агентство новостей попросило политолога и политтехнолога Наталью Елисееву оценить шансы Гудкова на выборах. По ее словам, у политика мало шансов на победу, а некоторые из его последних заявлений и вовсе могут свести их к нулю.

По словам эксперта, политическая карьера Гудкова, по сути, завершилась еще в 2016 году на выборах в Госдуму. Его кампания, считает Елисеева, была прекрасно выстроена благодаря российскому политическому и общественному деятелю Максиму Кацу. Кроме того, Гудков и сам зарекомендовал себя как хороший оратор, но в итоге оказалось, что политических качеств, амбиций и харизмы недостаточно.

«На этом его политическая карьера была закончена, но сейчас он пытается себя реализовать и реабилитироваться, ведя политику Яшина (российский политик, муниципальный деятель, — ИА «Политика сегодня»)», — отметила эксперт.

При этом, по мнению Елисеевой, Гудков «закапывает» себя сам, выступая с заявлениями, которые не могут вызвать сочувствия большинства избирателей. Среди них заявление о том, что Крым не является российским, что Россия должна вступить в Евросоюз. С каждым таким заявлением его рейтинг падает все ниже и ниже, стремясь к нулю.

По этому, по мнению Елисеевой, непонятно, на какую аудиторию работает кандидат в мэры. Всем известно, что все опросы, вся социология открыты, а все его слова и действия при этом направлены против него же самого.

«А если говорить о его узнаваемости, то она весьма точечна», — отметила эксперт. — До выборов столичного градоначальника остается немногим меньше трех месяцев. За это время кандидат Гудков вряд ли успеет повысить свою узнаваемость среди жителей столицы. К тому же он допустил роковую ошибку».

Ошибка эта, по мнению Елисеевой, связано с его тандемом с экс-кандидатом на президентских выборах Ксенией Собчак. Эксперт сказала об этом:

«Это его, мягко говоря, подкосило. Он решил сознательно решил себя запятнать, вступив в коалицию Собчак. Когда он был в «Яблоке», то оставался более единоличным кандидатом. В его ситуации было бы эффективнее не взаимодействовать не с кем, идти одному. Все оппозиционеры лишь убивают рейтинги, пятнают кандидатов».

Елисеева считает, что сейчас он мог бы рассчитывать от силы на 2% голосов, и то в случае чуда — если его кампания начнет его более-менее качественно продвигать.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Мосизбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов 4 июня. О намерении баллотироваться ранее заявляли, помимо Гудкова, председатель партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, ряд других кандидатов.