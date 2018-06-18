Путин сменил послов в Перу, Португалии и на Кубе

Чрезвычайным полномочным послом РФ в Португалии был Михаил Камынин, который ранее занимал аналогичный пост на Кубе.

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Камынина послом РФ в Португалии, тем самым освободив его от аналогичной должности на Багамских островах и на Кубе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Послом России на Кубе назначен Андрей Гуськов, который ранее возглавлял диппредставительство в Перу. Теперь послом России в Перу стал Игорь Романченко.