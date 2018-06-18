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19:53   18 Июня 2018
Весь мир
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Экс-премьера Киргизии Сатыбалдиева задержали по делу о коррупции

Экс-премьера Киргизии Сатыбалдиева задержали по делу о коррупции

Пресс-служба Государственного комитета нацбезопасности Киргизии сообщила в понедельник о задержании бывшего премьер-министра страны Жанторо Сатыбалдиева, которого подозревают в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Как сообщает агентство «Интерфакс», в рамках расследования данного дела о коррупции Сатыбалдиев стал уже вторым задержанным бывшим главой правительства. 

Модернизацию ТЭЦ Бишкека в бытность Сатыбалдиева премьер-министром Киргизии проводила китайская компания TBEA. Средства на это – 386 миллионов долларов – Киргизия получила от Китая в кредит.

Позже парламент Киргизии заподозрил, что при использовании кредита имела место коррупция и дал поручение Генеральной прокуратуре дать действиям чиновников, которые заключали многомиллионный договор и вели переговоры по проекту реконструкции ТЭЦ, юридическую оценку. 5 июня в Киргизии задержали бывшего премьер-министра Сапара Исакова, а спустя несколько дней был также задержан бывший глава Минэнерго Киргизии Осмонбек Артыкбаев.

Дело о коррупции при модернизации ТЭЦ было возбуждено в январе текущего года после того, как на Теплоэнергостанции в Бишкеке произошла авария, на несколько дней оставившая без отопления и горячей воды несколько столичных районов.

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Автор: Александр Люблинский
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