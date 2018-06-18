Таксиста, наехавшего на пешеходов в Москве, арестовали на два месяца

Таганский суд Москвы в понедельник арестовал таксиста Чынгыза Анарбека, который ранее въехал в группу пешеходов, травмировав восемь человек, на срок до 16 августа.

С предложением такой меры пресечения к суду обратилось следствие, указав на то, что обвиняемый в наезде на пешеходов таксист не имеет в России постоянного места жительства, а совершенные им противоправные действия несут широкий общественный резонанс.

В ответ прокурор заявил, что суд полностью поддерживает данное ходатайство.

Обвиняемый со своей стороны полностью признал вину, заявив:

«Я не спал два дня, мне надо было зарабатывать деньги. Я перепутал газ с тормозом, вину полностью признаю и хочу попросить прощения у всех потерпевших и их родственников».

При этом в суде было оглашено письмо, направленное посольством Киргизии. В котором говорилось, что, если суд изберет в отношении Анарбека меру пресечения, не связанную с лишением свободы, ему будет предоставлено жилье на территории диппредставительства.