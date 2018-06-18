FIFA завела дело против Мексики из-за гомофобных кричалок на ЧМ-2018

Как отмечает Reuters, мексиканские фанаты на матче Германия-Мексика выкрикивали оскорбления, которые организации, отстаивающие права сексуальных меньшинств, расценили как гомофобные.

Мексика и ранее неоднократно подвергалась штрафам за оскорбления гомосексуалистов, когда ее команда играла в отборочном цикле ЧМ-2018. Перед основным турниром местная футбольная федерация (FMF) просила болельщиков воздержаться от подобных речевок, но фанаты не откликнулись на эту просьбу.