Кадыров ответил Госдепу США на критику Кавказа

Президент Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал рекомендации Госдепартамента США не посещать республику из-за «гражданских беспорядков и терактов». Он предположил, что в Вашингтоне перепутали Россию с США.

По словам Кадырова, Белому дому и ряду западных СМИ не нравится радушие России, проявленное к болельщикам, посетившим чемпионат мира по футболу. Он подчеркнул, что «запад использует самые низкопробные методы для очернения России».

«Госдеп настоятельно не рекомендует гражданам США посещать Северный Кавказ, из-за массовых гражданских беспорядков и терактов. Как говорится, врут на голубом глазу. О каких беспорядках говорится в заявлении Госдепартамента? Возможно, они перепутали Россию и Америку, где происходят систематические массовые убийства детей школах?» — заявил глава республики.

Рассуждая о зарубежных СМИ Рамзан Кадыров, в частности,пример статью британской газеты The Guardian, автор которой назвал возможность сборной Египта расположиться в Чечне во время мундиаля «сомнительным призом». Сборная Египта тренируется на «Ахмат Арене» в Грозном.