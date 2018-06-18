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19:07   18 Июня 2018
Россия
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Кадыров ответил Госдепу США на критику Кавказа

Кадыров ответил Госдепу США на критику Кавказа

Президент Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал рекомендации Госдепартамента США не посещать республику из-за «гражданских беспорядков и терактов». Он предположил, что в Вашингтоне перепутали Россию с США.

По словам Кадырова, Белому дому и ряду западных СМИ не нравится радушие России, проявленное к болельщикам, посетившим чемпионат мира по футболу. Он подчеркнул, что «запад использует самые низкопробные методы для очернения России».

«Госдеп настоятельно не рекомендует гражданам США посещать Северный Кавказ, из-за массовых гражданских беспорядков и терактов. Как говорится, врут на голубом глазу. О каких беспорядках говорится в заявлении Госдепартамента? Возможно, они перепутали Россию и Америку, где происходят  систематические массовые убийства детей школах?»  — заявил глава республики.

Рассуждая о зарубежных СМИ Рамзан Кадыров, в частности,пример статью британской газеты The Guardian, автор которой назвал возможность сборной Египта расположиться в Чечне во время мундиаля «сомнительным призом». Сборная Египта тренируется на «Ахмат Арене» в Грозном.

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Автор: Надежда Егорова
#сша #кадыров #чечня
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