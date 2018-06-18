Шестьдесят человек пропали без вести при крушении судна в Иордании

Как минимум один человек погиб и порядка шестидесяти считаются пропавшими без вести в результате кораблекрушения на озере Тоба в Индонезии.

Об этом в понедельник сообщает агентство Киодо, ссылаясь на иорданское Министерство по Чрезвычайным ситуациям.

В частности, сообщается, что лодка, на которой находилось порядка 80 пассажиров, перевернулась на озере Тоба в провинции Северная Суматра. 19 человек были спасены из воды, тело одного погибшего поднято на поверхность, судьба еще шестидесяти пассажиров перевернувшейся лодки к настоящему времени остается неизвестной.

Озеро Тоба является самым большим водоемом вулканического происхождения в мире, оно находится в жерле потухшего вулкана. Длина озера составляет 87 километров, а ширина – 27 километров. Максимальная глубина водоема достигает 505 метров. К настоящему моменту неизвестно, были ли среди пассажиров перевернувшейся лодки иностранные граждане, но озеро Тоба пользуется у туристов со всего мира большой популярностью.