Росавиация назвала топ-5 самых непунктуальных авиакомпаний за май

Федеральное агентство воздушного транспорта назвало авиакомпании, которые чаще других задерживали международные чартеры более чем на два часа.

Согласно статистике агентства, «Саратовские авиалинии» в прошлом месяце выполнили 40 чартерных международных рейсов. Шесть из них — 15% — были задержаны.

Авиакомпания iFly из 191 рейсов задержала 17 — 8,9%. Royal Flight — 16 из 297 — 5,4%. На четвертом месте антирейтинга AZUR air и Pegas Fly, задержавшие по 4% чартеров. Пятое место занял авиаперевозчик NordStar — 2,95%.