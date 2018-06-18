Москалькова и Денисова составили график посещения заключенных на Украине и в России

Графики посещения российских и украинских заключенных готовы и ждут согласования соответствующих органов.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала детали встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. По словам омбудсмена, украинская сторона, как и российская представила собственный график посещения заключенных и в настоящий момент осталось лишь получить разрешение в спецорганах.

Денисова подчеркнула, что документами предусмотрены синхронные посещения. Она пояснила, что единовременное посещение на полях России и Украины должно быть отработано на уровне госорганов, которые заверяют график. Украинский уполномоченный подтвердила, что проекты готовы и представлены с двух сторон.

На вопрос журналистов о дате посещения арестованного СБУ главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, Денисова повторила, что это зависит от результатов работы заверяющих госорганов.